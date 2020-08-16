Жена футболиста сборной Украины поразила фигурой в бикини

Жена футболиста сборной Украины Марьяна Шведа проводит свой отпуск в Турции.

Недавно Ольга Гринкевич выложила в Instagram фотографию в бикини, впечатлив подписчиков своими пышными формами.

В комментариях юзеры один за одним ставят смайлики с горящим пламенем, намекая на огненную красоту львовянки.

Ольга Гринкевич в бикини Instagram Ольги Гринкевич

Ольга Гринкевич в платье с декольте Instagram Ольги Гринкевич

Ольга Гринкевич на отдыхе в Турции Instagram Ольги Гринкевич

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ольга произвела настоящий фурор среди своих подписчиков, выложив роскошное рождественское фото.

Красавица поздравила всех с праздниками, снявшись в соблазнительном наряде с впечатляющим декольте.

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