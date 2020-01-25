Жена экс-капитана "Динамо" снялась топлес, чтобы поднять самооценку

Ирина Морозюк, супруга бывшего капитана киевского "Динамо" и экс-футболиста сборной Украины Николая Морозюка очаровала своих подписчиков в Instagram снимком топлес.

У себя в аккаунте 30-летняя красотка выложила раздетое фото, где лишь руками слегка прикрывает свою грудь.

"Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка", - отметила девушка под кадром, призвав всех немедленно работать над своей самооценкой.

Новости Раздетая жена футболиста сборной Украины необычно показала флаг Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ира выложила провокационное видео, в котором облизывает палец и опускает его вниз, при этом демонстрируя на лице неописуемое наслаждение.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!