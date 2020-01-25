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25 января • обновлено в 23:38
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Жена экс-капитана "Динамо" снялась топлес, чтобы поднять самооценку

1.1т
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Ирина Морозюк, супруга бывшего капитана киевского "Динамо" и экс-футболиста сборной Украины Николая Морозюка очаровала своих подписчиков в Instagram снимком топлес.

У себя в аккаунте 30-летняя красотка выложила раздетое фото, где лишь руками слегка прикрывает свою грудь.

"Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка", - отметила девушка под кадром, призвав всех немедленно работать над своей самооценкой.

Рубрика "сраные советы от Ирины Морозюк" Давайте поговорим о самооценке? . Недавно начала работать с психологом и безумно этому рада. Как оказывается, что у меня занижена самооценка ☝🏼 И вы знаете , что с такой проблемой живет очень большая часть населения. Любить себя очень сложно , но очень нужно! Многие из нас , в том числе и я , заблуждаются насколько это важно. Потому что единственный человек , который будет с вами до конца жизни -это ты сам. Поэтому каждому надо работать над самооценкой и избавляться от комплексов. И только когда вы перестанете нуждаться в чей то любви и поддержке , тогда вы по-настоящему себя любите и цените 😉🥰

Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ира выложила провокационное видео, в котором облизывает палец и опускает его вниз, при этом демонстрируя на лице неописуемое наслаждение.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
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