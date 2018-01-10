Завлекающие снимки украинской чемпионки Европы оказались на сайте извращенцев

Фотографии украинской спортсменки Алены Чумакова, которая в начале мая выиграла чемпионат Европы по бодибилдингу и фитнесу-2017, оказались на специализированном сайте для людей, которые испытывают сексуальное возбуждение от женских ног.

Ресурс для фут-фетишистов предлагает приобрести снимки нашей соотечественницы за несколько долларов. В кадре наша соотечественница расковано позирует фотографу, демонстрируя накаченные квадрицепсы и голень.

В бесплатной опции присутствует возможность бесплатно насладиться просмотром фото в небольшом размере.

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Алена Чумакова

Отметим, что недавно блогеры раскопали голое фото вице-чемпионки Украины по фитнес-бикини.