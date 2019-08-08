Ярош обматерил Усика: спортивные итоги 7 августа

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош резко высказался в адрес Александра Усика из-за его общение со скандальным блогером Анатолием Шарием, а в России умер чемпион мира по шахматам.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 7 августа.
Кроме того, СМИ сообщили о переговорах киевского "Динамо" с Мирчей Луческу. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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