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Ярош обматерил Усика: спортивные итоги 7 августа

3.2т Читать материал на украинском

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош резко высказался в адрес Александра Усика из-за его общение со скандальным блогером Анатолием Шарием, а в России умер чемпион мира по шахматам.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 7 августа.

Кроме того, СМИ сообщили о переговорах киевского "Динамо" с Мирчей Луческу. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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Персоны
Анатолий Шарий Александр Усик Дмитрий Ярош Мирча Луческу
Тег
ФК Динамо Киев
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Asiatour Asiatour
Asiatour Asiatour
Ярошу давно пора легонько постучать по башке и спросить "есть кто дома?". Наверняка там вакуум или дохлые тараканы.
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филипп филипыч
филипп филипыч
заголовок бомба!! спортивные новости - обматерили боксера)) если бы обматерили министра экономики то это бы были экономические новости?
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
усик криса
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