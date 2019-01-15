''Всегда было интересно'': фанаты ''заглянули'' под юбку Свитолиной

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина восхитила фанатов феерической победой на старте Australian Open. Наша соотечественница разобралась с Викторией Голубич из Швейцарии – 6:1, 6:2, и выложила снимок с матча на своей странице в Instagram.

"Фокус", – подписала фото Элина, на котором она готовится к приему подачи соперницы. Кроме множества сообщений с поздравлениями и пожеланиями удачи теннисистка получила и несколько оригинальных реакций.

Новости Украинка одержала сенсационную победу на Australian Open

"Всегда было интересно, куда вы постоянно второй мячик засовываете. Под юбку куда-то. Там карман есть?", "Классный наряд", "Прикольная тату. А что означает? Удачи", "Горячая", – написали в комментариях под фото пользователи соцсети.

Отметим, что во втором круге Australian Open Элина сыграет с Викторией Кужмовой из Словакии, которая выбила из турнира другую представительницу Украины Катерину Козлову.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина опубликовала яркое фото с тренировки перед стартом на турнире в Мельбурне.

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