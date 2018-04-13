"Вот это грудь!" Российская звезда Сочи-2014 поставила на уши соцсети смелым фото

Российская олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая вызвала восторг у фанатов смелым фото в Instagram. 19-летняя спортсменка удивила поклонников изменениями в своей внешности.

Липницкая не постеснялась выложить в социальной сети снимок, на котором она запечатлена сидящей на лужайке. При этом поклонником Юлии открывается сочный вид на ее декольте. Пользователи сразу же обратили внимание именно на это часть фото, осыпав фигуристку комплиментами.

Новости Свитолина похвасталась фото в соблазнительном купальнике и вызвала восторг у фанатов

"Юля, как всегда, прекрасна! Пожалуйста, радуй нас почаще такими фотографиями", "Хороша", "Вот это грудь. Как девочка выросла", "Какая нежная красавица", "Ты ослепительно красива", – пишут в комментариях пользователи сети.

Отметим, что Юлия Липницкая в августе прошлого года сенсационно объявила о завершении карьеры.

Как сообщал "Обозреватель", российскую теннисистку Марию Шарапову затравили в сети за пост в Instagram.