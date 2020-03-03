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3 марта • обновлено в 02:34
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Вдохновляет быть лучшим: девушка хоккеиста НХЛ порадовала сексуальными фото

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Лучший хоккеист "Миннесоты" из НХЛ швейцарец Кевин Фиала проводит лучший сезон в карьере. И все это благодаря роскошной девушке Джессике Льюнг, которая вдохновляет его на новые свершения.

На счету Фиалы 20 голов и 29 ассистов в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ), что является лучшим показателем в команде.

Джессика Льюнг

Джессика Льюнг

24-летняя красавица является уроженкой Швеции. Когда Фиала выступал за "Нэшвилл" девушка была вынуждена разрываться между родной страной, где находилась ее работа, и США, где живет ее любовь. Паре удалось преодолеть эти трудности, и сейчас они часто выставляют совместные фотографии из Миннесоты.

Как видно со снимков Льюнг в Instagram, она увлекается модой и фитнесом, а также владеет маленькой собачкой.

Джессика Льюнг

Джессика Льюнг

@jessicaljung

Джессика Льюнг

Джессика Льюнг

@jessicaljung

Джессика Льюнг

Джессика Льюнг

@jessicaljung

Джессика Льюнг

Джессика Льюнг

@jessicaljung

Джессика Льюнг

Джессика Льюнг

@jessicaljung

Как сообщал OBOZREVATEL, жена чешско-российского хоккеиста Дмитрия Яшкина, который раньше играл в НХЛ, Надя пользуется большой популярностью в Instagram. Ей даже посвящают стихи.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "НХЛ" на OBOZREVATEL.

Тема
НХЛ
Место
США
Тег
Фитнес
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