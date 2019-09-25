В России организовали турнир по шлепкам девушек по заднице

В российском Омске "Национальная ассоциация пауэрлифтинга" решила провести турнир по шлепкам по попе "Крепкий орешек".

Как говорится в рекламе, участие в турнире примут восемь девушек, которые будут соревноваться по системе плей-офф. Сильнейший участник выясняется визуально – по силе удара, а также по "каким-либо отклонениям после шлепка". Призовой фонд турнира составит 5 тысяч рублей. К соревнованиям допускаются девушки 18-35 лет весом до 65 кг.

В сети высмеяли такое соревнование, назвав его деградацией.

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