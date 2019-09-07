Уникальная спортсменка снялась полностью обнаженной

Знаменитая американская серфинигистка Лейка Питерсон порадовала своих фанатов откровенной фотосессией для журнала ESPN Body Issuе 2019.

24-летняя спортсменка, ставшая первой в истории женщиной, которой удался прыжок на волне с переворотом доски, не постеснялась раздеться перед объективом фотокамер.

"Поездка на волне - это бесстрастная, потрясающая вещь, которая обнуляет все твои чувства. Вы встаете на доску, и все, о чем вы беспокоитесь исчезает", - заявила Лейки в своем интервью под снимками.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться формами девушки.

Лейки Питерсон Instagram

Лейки Питерсон Instagram

Лейки Питерсон Instagram

Лейки Питерсон Instagram

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

Лейки Питерсон ESPN

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