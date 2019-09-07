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8 сентября • обновлено в 11:10
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Уникальная спортсменка снялась полностью обнаженной

30.7т Читать материал на украинском

Знаменитая американская серфинигистка Лейка Питерсон порадовала своих фанатов откровенной фотосессией для журнала ESPN Body Issuе 2019.

24-летняя спортсменка, ставшая первой в истории женщиной, которой удался прыжок на волне с переворотом доски, не постеснялась раздеться перед объективом фотокамер.

"Поездка на волне - это бесстрастная, потрясающая вещь, которая обнуляет все твои чувства. Вы встаете на доску, и все, о чем вы беспокоитесь исчезает", - заявила Лейки в своем интервью под снимками.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться формами девушки.

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

Instagram

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

Instagram

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

Instagram

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

Instagram

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Лейки Питерсон

Лейки Питерсон

ESPN

Новости
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Тема
виндсерфинг
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Её рожей только кайманов пугать.
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