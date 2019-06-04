Украинская чемпионка вышла топлес на балкон гостиницы - фотофакт

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова задорно проводит свой отдых в Болгарии.

28-летняя украинка, которая не так давно сделала операцию по увеличению груди, решила показать результаты местным жителям.

Девушка без стеснения вышла топлес на балкон своего номера.

"Живите в кайф и пускай весь мир подождёт", - подписала девушка кадр, добавив к подписи цитату Марка Твена: "Лишь о двух вещах в своей жизни мы будем сожалеть перед смертью - что мало любили и мало путешествовали".

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

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Отметим, что недавно Анна разместила кадр, в котором стоит абсолютно раздетая на фоне окна.

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