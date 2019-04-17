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Украинская чемпионка поразила сеть роскошной фигурой в купальнике

2.5тЧитать материал на украинском

Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук произвела настоящий фурор в Instagram, похваставшись снимками с отдыха.

На фотографиях на 23-летнюю прыгунью в длину надеты разные соблазнительные купальники, подчеркивающие идеальную фигуру спортсменки.

Подписчики девушки в комментариях устроили настоящий "пожар", восхищаясь красотой украинки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить все достоинства нашей соотечественницы.

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

Марина Бех

Марина Бех

Instagram

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Как сообщал OBOZREVATEL в начале января Марина Бех-Романчук на своей странице в Instagram опубликовала откровенный снимок, собравший множество лайков и комментариев.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персона
Марина Бех
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