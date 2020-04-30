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30 апреля • обновлено в 18:26
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Украинка Бех-Романчук показала идеальную фигуру в купальнике

1.7т
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук продолжает радовать многочисленных подписчиков яркими летними снимками.

Наша спортсменка опубликовала фотографию с пляжа, акцент в которой сделан на рельефный пресс украинки. Пользователи активно выражают свой восторг в комментариях, обращая внимание на привлекательное тело легкоатлетки и уютную атмосферу, которая была запечатлена фотографом.

"Я просто наслаждаюсь моментом. Я закрываю глаза и думаю о том, чего мне хотелось бы завтра", – подписала снимок Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук поделилась новым фото

Марина Бех-Романчук поделилась новым фото

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

@marynabekh

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка поразила потрясающей фигурой в бикини, разместив снимок с отпуска в турецком Белеке.

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Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Тема
легкая атлетика
Персона
Марина Бех-Романчук
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