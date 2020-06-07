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7 июня • обновлено в 15:02
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У бегуньи Кастер Семени и ее жены Виолет Рассебоя родилась дочка

1.4т
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У двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Кастер Семени и ее жены Виолет Рассебоя, с которой она в браке с 2017 года, родилась дочка, сообщает Daily Sun.

Южноафриканская бегунья уже выложила несколько фото детской одежды и кроссовок, а также опубликовала открытку с изображением одежды для новорожденного и надписью baby.

Кастер Семеня

Кастер Семеня

@castersemenya800m

Супруга Семени Виолет Рассебоя в соцсетях называет себя мамой Оры, что может говорить о имени дочки.

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя

@castersemenya800m

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя

@castersemenya800m

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя

Кастер Семеня (слева) и Виолет Рассебоя

@castersemenya800m

Кастер Семеня

Кастер Семеня

@castersemenya800m

Кастер Семеня

Кастер Семеня

@castersemenya800m

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кастер не допустили на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике. Причиной стал зашкаливающий уровень мужского гормона в организме атлетки.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Кастер Семеня
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