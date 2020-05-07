Несмотря на победу в конкурсе "Мисс Италия" 2019 года, Сюзанна Джованарди мечтает об успешной теннисной карьере.

Она родилась в спортивной семье – ее мать работает учительницей физкультуры, а отец является тренером – и начала заниматься теннисом в пять лет.

"Я ставлю перед собой самые высокие задачи – войти в топ-100 лучших в мире и выиграть турнир Большого шлема. Я не зацикливаюсь исключительно на теннисе и не забываю про учебу. Если у меня не получится достичь успехов в этом виде спорта, я буду искать другую работу. Возможно, я попробую себя в сфере моды", – цитирует слова Джованарди сайт MissItalia.

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

20-летняя итальянка пока не может проявить себя и выступает исключительно на турнирах ITF, которые не являются самыми престижными. В последний раз Джованарди выходила на корт в августе 2019 года, проиграв в первом раунде соревнований. Быть может, ей действительно лучше сосредоточиться на модельной карьере, поскольку природа наделила ее привлекательной внешностью и прекрасной фигурой.

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

Сюзанна Джованарди @suzannagiovanardi

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