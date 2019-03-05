Свитолина достала Монфиса — фотофакт

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина решила поиздеваться над своим парнем Гаэлем Монфисом. Спортсменка опубликовала красноречивую фотографию с одной из тренировок.

В кадре раздраженный француз всячески пытается не сорваться на доставшую его украинку.

Напомним, что недавно в совместном Instagram спортсменов появилось видео из самолета. В ролике Монфис издевается над Элиной, "выстреливая" ей резинкой от маски для сна. Свитолина не сдерживается, в шутку посылая своего бойфренда "на х*й".

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