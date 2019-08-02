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Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

1.3т Читать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом - французским теннисистом Гаэлем Монфисом - приняла участие в романтической фотосессии.

Элина и Гаэль, которых называют самой красивой парой мирового тенниса, примерили одежду от лучших украинских дизайнеров. Получилось довольно стильно. OBOZREVATEL предлагает в этом убедиться:

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

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Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

JetSetter.ua

Напомним, ранее Элина Свитолина впервые поделилась в подробностях о своем романе с Монфисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня Свитолина и Монфис закрыли общий аккаунт в Instagram, после чего появились слухи, что пара разбежалась. Однако позже влюбленные оригинально ответили на сплетни о расставании, выставив забавное совместное видео.

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Персоны
Элина Свитолина Гаэль Монфис
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