Милота дня: Свитолина и Монфис снялись в стильной фотосессии

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вместе со своим бойфрендом - французским теннисистом Гаэлем Монфисом - приняла участие в романтической фотосессии.

Элина и Гаэль, которых называют самой красивой парой мирового тенниса, примерили одежду от лучших украинских дизайнеров. Получилось довольно стильно. OBOZREVATEL предлагает в этом убедиться:

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

JetSetter.ua

Напомним, ранее Элина Свитолина впервые поделилась в подробностях о своем романе с Монфисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в середине июня Свитолина и Монфис закрыли общий аккаунт в Instagram, после чего появились слухи, что пара разбежалась. Однако позже влюбленные оригинально ответили на сплетни о расставании, выставив забавное совместное видео.

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