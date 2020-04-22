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22 апреля • обновлено в 20:45
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Стало известно имя невесты Цыганкова: в сети показали личные фото девушки

1.2т
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Стало известно имя незнакомки, которая уже больше года встречается с лидером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым.

Чтобы сохранить тайну. футболист никогда не отмечал ее на фотографиях и не подписан на ее страничку. Первое совместное фото появилось более год назад.

💙

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

💙🌃

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

Оказалось, что невесту форварда зовут Романа. Она как и Виктор - из Винницы. Сейчас живет и учится в Кентском государственном университете, штат Огайо (США).

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Романа

Романа

(c)tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко считает, что Виктор Цыганков не дотягивает до роли лидера и в зарубежном чемпионате он потеряется.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Виктор Цыганков
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