Швырял в стену: экс-невесту Кличко снова избил бойфренд

Бывшую невесту Владимира Кличко американскую актрису Хайден Панеттьери снова избил ее нынешний бойфренд.

Такой ужасный подарок 30-летней девушке на День влюбленных преподнес ее парень, коллега по профессии Брайан Хикерсон. По сообщению TMZ, именно 14 февраля американская актриса стала жертвой бытового насилия. Об этом рассказала сама Хайден, у которой, к слову, имеется дочь от украинского боксера.

Хайден Панеттьери со своим бойфрендом Hollywood To You/Star Max/GC Images

По словам актрисы, Брайан швырял ее в стену и бил кулаками. Хикерсона снова арестовали, его дальнейшая судьба зависит от того, какие показания даст Хайден.

Напомним, что ранее бойфренд бывшей возлюбленной Кличко уже много раз поднимал на нее руку. В частности, однажды сломал девушке нос. Также на ее теле были многочисленные ушибы. Осенью 2019 года Хайден его простила и не стала давать показания, и Брайан избежал наказания за домашнее насилие. По сообщению прессы, когда Владимир Кличко узнал об избиении своей бывшей девушки и матери своего ребенка, он пришел в ярость.

Хайден Панеттьери WBAL

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Брайан Хикерсон подозревался в том, что трижды за два дня избил свою возлюбленную Хайден Панеттьери.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!