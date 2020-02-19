Главная Новости
19 февраля • обновлено в 12:26
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Швырял в стену: экс-невесту Кличко снова избил бойфренд

3.7т
Читать материал на украинском

Бывшую невесту Владимира Кличко американскую актрису Хайден Панеттьери снова избил ее нынешний бойфренд.

Такой ужасный подарок 30-летней девушке на День влюбленных преподнес ее парень, коллега по профессии Брайан Хикерсон. По сообщению TMZ, именно 14 февраля американская актриса стала жертвой бытового насилия. Об этом рассказала сама Хайден, у которой, к слову, имеется дочь от украинского боксера.

Хайден Панеттьери со своим бойфрендом

Хайден Панеттьери со своим бойфрендом

Hollywood To You/Star Max/GC Images

По словам актрисы, Брайан швырял ее в стену и бил кулаками. Хикерсона снова арестовали, его дальнейшая судьба зависит от того, какие показания даст Хайден.

Новости
Живет в Украине: СМИ раскрыли правду об экс-невесте Кличко

Напомним, что ранее бойфренд бывшей возлюбленной Кличко уже много раз поднимал на нее руку. В частности, однажды сломал девушке нос. Также на ее теле были многочисленные ушибы. Осенью 2019 года Хайден его простила и не стала давать показания, и Брайан избежал наказания за домашнее насилие. По сообщению прессы, когда Владимир Кличко узнал об избиении своей бывшей девушки и матери своего ребенка, он пришел в ярость.

Хайден Панеттьери

Хайден Панеттьери

WBAL

Как сообщал OBOZREVATEL, американский актер Брайан Хикерсон подозревался в том, что трижды за два дня избил свою возлюбленную Хайден Панеттьери.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персоны
Владимир Кличко Хайден Панеттьери
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
6
Смешно
1
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
была бы хорошей , не бросали бы её и не били .Там по ходу ипанутая на всю голову .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Миомир Кечманович
VS
Уго Умбер
Победа Миомира Кечмановича с форой в -2,0 гейма
1.91 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Зальцбург
Победа Айнтрахта
2.10 Сделать ставку
Лудогорец
VS
Интер
Инд. тотал Интера больше 1.5
1.83 Сделать ставку
Хетафе
VS
Аякс
Аякс не проиграет и тотал меньше 2.5
2.80 Сделать ставку
Байер
VS
Порту
Тотал больше 2.5
1.90 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Эспаньол
Победа Вулверхэмптона с форой (-1)
1.92 Сделать ставку
Рома
VS
Гент
Гент забьет
1.59 Сделать ставку
Эдмонтон Ойлерз
VS
Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку