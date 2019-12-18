Шовковский высказался о Зеленском: спортивные итоги 17 декабря

Легендарный Александр Шовковский рассказал о предложении Рината Ахметова, а также оценил президента Украины Владимира Зеленского.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 17 декабря.

Кроме того, Энтони Джошуа сделал неординарное предложение своему соотечественнику Тайсону Фьюри. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Рейтинг начинает падать": Шовковский откровенно высказался о Зеленском

WADA открыло 15 новых дел против России

"За КамАЗ денег": Шовковский рассказал о беседе с Ахметовым

"Ее разрушили": тренер чемпионов мира U-20 раскрыл правду о реакции на триумф Украины

Украинка с 13-м размером груди пообещала побить рекорд Усика

Джошуа сделал неожиданное предложение Фьюри перед реваншем с Уайлдером

"Сс*кло": российский боец UFC напал на американца по пути в туалет

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!