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"Шахтер" - "Динамо": сексуальная битва подруг футболистов

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Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове в 1/4 финала Кубка Украины примет киевское "Динамо".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 17:00.

"Шахтер" - "Динамо": сексуальная битва подруг футболистов

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков киевлян и дончан - не стало исключением.

"Шахтер"

Мария Коваленко

Мария Коваленко

Instagram

Юлия Кривцова

Юлия Кривцова

Instagram

Юлия Кривцова

Юлия Кривцова

Instagram

Юлия Пятова

Юлия Пятова

Instagram

Юлия Пятова

Юлия Пятова

Instagram

Юлия Пятова

Юлия Пятова

Instagram

жена Сергея Болбата

жена Сергея Болбата

Instagram

жена Сергея Болбата

жена Сергея Болбата

Instagram

жена Сергея Болбата

жена Сергея Болбата

Instagram

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Instagram

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Instagram

Габриэла Матиас (Тайсон)

Габриэла Матиас (Тайсон)

Instagram

Габриэла Матиас (Тайсон)

Габриэла Матиас (Тайсон)

Instagram

Габриэла Матиас (Тайсон)

Габриэла Матиас (Тайсон)

Instagram

Анна Марлос

Анна Марлос

Instagram

Анна Марлос

Анна Марлос

Instagram

Анна Марлос

Анна Марлос

Instagram

Присцила Мораес

Присцила Мораес

Instagram

Присцила Мораес

Присцила Мораес

Instagram

Присцила Мораес

Присцила Мораес

Instagram

"Динамо"

Натали Прзибиш (Томаш Кендзера)

Натали Прзибиш (Томаш Кендзера)

Instagram

Натали Прзибиш (Томаш Кендзера)

Натали Прзибиш (Томаш Кендзера)

Instagram

Подруга Владимира Шепелева

Подруга Владимира Шепелева

Instagram

Подруга Владимира Шепелева

Подруга Владимира Шепелева

Instagram

Подруга Владимира Шепелева

Подруга Владимира Шепелева

Instagram

Анастасия Свистельник (Никита Бурда)

Анастасия Свистельник (Никита Бурда)

Instagram

Анастасия Свистельник (Никита Бурда)

Анастасия Свистельник (Никита Бурда)

Instagram

Анастасия Свистельник (Никита Бурда)

Анастасия Свистельник (Никита Бурда)

Instagram

Юлиана Шабанова

Юлиана Шабанова

Instagram

Юлиана Шабанова

Юлиана Шабанова

Instagram

Юлиана Шабанова

Юлиана Шабанова

Instagram

Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram

Алина Буяльская

Алина Буяльская

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Лера Бойко

Instagram

Анны Шокер (Николай Матвиенко)

Анны Шокер (Николай Матвиенко)

Instagram

Анны Шокер (Николай Матвиенко)

Анны Шокер (Николай Матвиенко)

Instagram

Анны Шокер (Николай Матвиенко)

Анны Шокер (Николай Матвиенко)

Instagram

Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич)

Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич)

Instagram

Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич)

Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич)

Instagram

Новости
Шахтер — Динамо: где смотреть онлайн четвертьфинал Кубка Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" совершило феерический камбэк в поединке против луганской "Зари", вырвав победу в матче с дракой и двумя удалениями.

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Темы
Динамо - ШахтерКубок Украины по футболу
Теги
ФК Динамо КиевФК Шахтер
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