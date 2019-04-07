"Шахтер" - "Динамо": сексуальная битва подруг футболистов

Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове в 1/4 финала Кубка Украины примет киевское "Динамо".

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 17:00.

Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков киевлян и дончан - не стало исключением.

"Шахтер"

Мария Коваленко Instagram

Юлия Кривцова Instagram

Юлия Кривцова Instagram

Юлия Пятова Instagram

Юлия Пятова Instagram

Юлия Пятова Instagram

жена Сергея Болбата Instagram

жена Сергея Болбата Instagram

жена Сергея Болбата Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Маргарита Степаненко Instagram

Габриэла Матиас (Тайсон) Instagram

Габриэла Матиас (Тайсон) Instagram

Габриэла Матиас (Тайсон) Instagram

Анна Марлос Instagram

Анна Марлос Instagram

Анна Марлос Instagram

Присцила Мораес Instagram

Присцила Мораес Instagram

Присцила Мораес Instagram

"Динамо"

Натали Прзибиш (Томаш Кендзера) Instagram

Натали Прзибиш (Томаш Кендзера) Instagram

Подруга Владимира Шепелева Instagram

Подруга Владимира Шепелева Instagram

Подруга Владимира Шепелева Instagram

Анастасия Свистельник (Никита Бурда) Instagram

Анастасия Свистельник (Никита Бурда) Instagram

Анастасия Свистельник (Никита Бурда) Instagram

Юлиана Шабанова Instagram

Юлиана Шабанова Instagram

Юлиана Шабанова Instagram

Алина Буяльская Instagram

Алина Буяльская Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Анны Шокер (Николай Матвиенко) Instagram

Анны Шокер (Николай Матвиенко) Instagram

Анны Шокер (Николай Матвиенко) Instagram

Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич) Instagram

Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич) Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" совершило феерический камбэк в поединке против луганской "Зари", вырвав победу в матче с дракой и двумя удалениями.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!