"Шахтер" - "Динамо": сексуальная битва подруг футболистов

Донецкий "Шахтер" в воскресенье, 7 апреля, на стадионе "Металлист" в Харькове в 1/4 финала Кубка Украины примет киевское "Динамо".
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало встречи – в 17:00.
Накануне самого принципиального футбольного противостояния в Украине, в интернете специалисты и болельщики проводили всевозможные аналогии команд. Сравнение вторых половинок игроков киевлян и дончан - не стало исключением.
"Шахтер"
Мария Коваленко
Юлия Кривцова
Юлия Кривцова
Юлия Пятова
Юлия Пятова
Юлия Пятова
жена Сергея Болбата
жена Сергея Болбата
жена Сергея Болбата
Маргарита Степаненко
Маргарита Степаненко
Габриэла Матиас (Тайсон)
Габриэла Матиас (Тайсон)
Габриэла Матиас (Тайсон)
Анна Марлос
Анна Марлос
Анна Марлос
Присцила Мораес
Присцила Мораес
Присцила Мораес
"Динамо"
Натали Прзибиш (Томаш Кендзера)
Натали Прзибиш (Томаш Кендзера)
Подруга Владимира Шепелева
Подруга Владимира Шепелева
Подруга Владимира Шепелева
Анастасия Свистельник (Никита Бурда)
Анастасия Свистельник (Никита Бурда)
Анастасия Свистельник (Никита Бурда)
Юлиана Шабанова
Юлиана Шабанова
Юлиана Шабанова
Алина Буяльская
Алина Буяльская
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Анны Шокер (Николай Матвиенко)
Анны Шокер (Николай Матвиенко)
Анны Шокер (Николай Матвиенко)
Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич)
Мари Амели Бокел (Беньямин Вербич)
Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" совершило феерический камбэк в поединке против луганской "Зари", вырвав победу в матче с дракой и двумя удалениями.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Динамо - Шахтер" на OBOZREVATEL.