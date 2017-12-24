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Сестры-серфингистки, покорившие сеть размерами бюстов, похвастались пикантными фото в бикини

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Сестры Элли-Джин и Холли-Сью Коффи из Австралии, которые преуспели не только в серфинге, но и в покорении интернета, продолжают радовать своих поклонников соблазнительными снимками.

У страницы девушек в Instagram уже более 835 000 подписчиков, которые каждые день оставляют тонны комментариев под фотографиями красоток, восторгаясь их фигурой и объемами.

Спортсменки накануне рождества сделали несколько кадров в праздничных нарядах, при этом оставив открытой область декольте.

"Обозреватель" предлагает своим читателям на минутку забыть о декабрьском холоде и окунуться в атмосферу всепоглощающего лета.

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Сестры-серфингистки, покорившие сеть своими формами, похвастались жаркими фото

Happy Monday 🍷 ///filmed by @iambethbowen

Публикация от Ellie-Jean Coffey (@elliejeancoffey)

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

Элли-Джин и Холли-Сью Коффи

Instagram

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