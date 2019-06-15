Сестры Семеренко похвастались фото в бикини

Олимпийские чемпионки Вита и Валентина Семеренко ярко проводят летний отдых. У себя в соцсетях биатлонистки сборной Украины похвастались снимками с пляжа.
В кадрах наши знаменитые сестрички запечатлены не в привычных зимних комбинезонах, а в открытых купальниках.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинок.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер, которую болельщики наградили титулом самой красивой биатлонистки мира, похвасталась соблазнительными фото в купальнике
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