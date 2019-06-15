ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Сестры Семеренко похвастались фото в бикини

2.4тЧитать материал на украинском

Олимпийские чемпионки Вита и Валентина Семеренко ярко проводят летний отдых. У себя в соцсетях биатлонистки сборной Украины похвастались снимками с пляжа.

В кадрах наши знаменитые сестрички запечатлены не в привычных зимних комбинезонах, а в открытых купальниках.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинок.

Сестры Семеренко похвастались фото в бикини
Сестры Семеренко похвастались фото в бикини
Сестры Семеренко похвастались фото в бикини
Сестры Семеренко похвастались фото в бикини
Новости
Лучшая биатлонистка планеты сожгла себе грудь и показала фото

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер, которую болельщики наградили титулом самой красивой биатлонистки мира, похвасталась соблазнительными фото в купальнике

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Персоны
Валя СемеренкоВита Семеренко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
старушки на пенсию валите
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel