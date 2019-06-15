Сестры Семеренко похвастались фото в бикини

Олимпийские чемпионки Вита и Валентина Семеренко ярко проводят летний отдых. У себя в соцсетях биатлонистки сборной Украины похвастались снимками с пляжа.

В кадрах наши знаменитые сестрички запечатлены не в привычных зимних комбинезонах, а в открытых купальниках.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также насладиться внешностью украинок.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, победительница общего зачета Кубка мира по биатлону Доротея Вирер, которую болельщики наградили титулом самой красивой биатлонистки мира, похвасталась соблазнительными фото в купальнике

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