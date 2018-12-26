Секс-марафон: Месси оказался причастным к грандиозной лесбийской гулянке

В одном из отелей Ибицы, который принадлежит одному из лучших футболистов мира Лионелю Месси, пройдет крайне необычное мероприятие.

Гостиница, которую звезда "Барселоны" приобрел в минувшем году за 26 миллионов фунтов (32 млн долларов), организовывает четырехдневную лесбийскую секс-вечеринку, сообщает The Sun. Пати стартует в четверг, 27 декабря, и продлится до воскресенья, 30 декабря. Участниками мероприятия станут женщины, входящие в состав Skirt Club, – закрытого сообщества, куда не допускаются мужчины.

Отель Лионеля Месси на Ибице The Sun

"Более 100 леди объединятся на этом райском острове, чтобы прославить любовь, похоть и сексуальную независимость. Skirt Club продвигает гламур, коктейли, шампанское, соблазнительные выступления и многое другое", – заявили в сообществе британскому таблоиду.

Отель Лионеля Месси на Ибице The Sun

Отметим, что одна ночь в люкс-отеле стоит от 525 фунтов (650 дол.).

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