Сбежала в Украину: в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой

Российская фигуриста Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, когда попыталась вернуть парня с помощью приворота.

Первая в истории РФ олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете потеряла два миллиона рублей, доверившись гадалке, пишет Telegram-канал Mash о подробностях инцидента, который произошел в октябре минувшего года. Фигуристка перевела деньги по частям, но так и не дождалась возвращения любимого.

Аделина Сотникова Instagram Аделины Сотниковой

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Аделина обратилась в полицию, которая раскрыла целую группу псевдоколдунов. Двоих мошенников задержали и проверяют по другим эпизодам. А вот та самая гадалка, которая обещала помочь чемпионке, находится в федеральном розыске – женщине удалось сбежать в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая известна своими яркими и эротичными выступлениями, показала новый невероятно зажигательный прокат, выйдя на лед в ультракороткой юбке и кителе.

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