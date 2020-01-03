Сбежала в Украину: в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой

Российская фигуриста Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, когда попыталась вернуть парня с помощью приворота.
Первая в истории РФ олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете потеряла два миллиона рублей, доверившись гадалке, пишет Telegram-канал Mash о подробностях инцидента, который произошел в октябре минувшего года. Фигуристка перевела деньги по частям, но так и не дождалась возвращения любимого.
Аделина Сотникова
Instagram Аделины Сотниковой
Аделина обратилась в полицию, которая раскрыла целую группу псевдоколдунов. Двоих мошенников задержали и проверяют по другим эпизодам. А вот та самая гадалка, которая обещала помочь чемпионке, находится в федеральном розыске – женщине удалось сбежать в Украину.
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