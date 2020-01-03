Главная Новости
3 января • обновлено в 19:52
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

Сбежала в Украину: в России раскрыли подробности дикой ситуации с олимпийской чемпионкой

3.2т
Читать материал на украинском

Российская фигуриста Аделина Сотникова стала жертвой мошенников, когда попыталась вернуть парня с помощью приворота.

Первая в истории РФ олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете потеряла два миллиона рублей, доверившись гадалке, пишет Telegram-канал Mash о подробностях инцидента, который произошел в октябре минувшего года. Фигуристка перевела деньги по частям, но так и не дождалась возвращения любимого.

Аделина Сотникова

Аделина Сотникова

Instagram Аделины Сотниковой

Новости
Известная фигуристка попалась на употреблении кокаина

Аделина обратилась в полицию, которая раскрыла целую группу псевдоколдунов. Двоих мошенников задержали и проверяют по другим эпизодам. А вот та самая гадалка, которая обещала помочь чемпионке, находится в федеральном розыске – женщине удалось сбежать в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая известна своими яркими и эротичными выступлениями, показала новый невероятно зажигательный прокат, выйдя на лед в ультракороткой юбке и кителе.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "фигурное катание" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
фигурное катание
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
12
Смешно
0
Интересно
1
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги