26 февраля знаменитая теннисистка Мария Шарапова объявила об уходе из спорта. Россиянка с яркими внешними данными всегда привлекала к себе внимание не только игрой, но и любовными романами.

Как пишет "Спорт-Экспресс", отношения связывали Марию Шарапову со многими известными мужчинами. Музыкант Адам Левин, баскетболист Саша Вуячич, теннисист Григор Димитров и миллионер Александр Гилкс. Однако до сих пор россиянка не вышла замуж и у нее нет детей. Возможно, желание устроить личную жизнь и стало причиной завершения карьеры.

Журналисты вспомнили о ярких отношениях Марии Шараповой.

Хуан Карлос Ферреро, теннисист

Хуан Карлос Ферреро btu.org.ua

В 2004 году Шарапова, которая уже громко заявила о себе и выиграла Уимблдон, "по уши влюбилась" в испанского теннисиста Хуана Карлоса Ферреро. Ту любовь можно назвать подростковым романом. Марии было 16, а Хуану Карлосу 23. Россиянка ходила на все тусовки, где был испанец, посещала все его игры.

"Весной-2004 я поехала в Европу готовиться к грунтовому сезону. Там же тренировались еще несколько профессиональных игроков, включая самого Ферреро. За те несколько недель, что я видела, как он тренируется, ходит туда-сюда, общается с людьми и держится, как убирает волосы с лица, я влюбилась по уши", – говорила Шарапова.

Однако мечты спортсменки не сбылись – Ферреро вскоре женился на своей школьной подруге, а Шарапова страдала от безответной любви.

Энди Роддик, теннисист

Роддик и Шарапова Getty Images

К 2005 году Мария Шарапова уже стала мировой звездой. На церемонии вручения премии ESPY Awards-2005 россиянка появилась в компании с американским теннисистом Энди Роддиком, который в то время был одним из сильнейших в мире и сражался с Роджером Федерером.

Правда, отношения между молодыми людьми носили какой-то конспиративный характер. Маша и Энди встречались тайно, без огласки. Порой можно было увидеть Роддика, носящим за Шараповой сумки из магазина. Но официально пара нигде не появлялась. Поговаривали, что Роддик боялся закона: в ту пору россиянке было 18 лет. И по американским законам связь с ней взрослого мужчины считалась не только нарушением общепринятой морали.

Как бы то ни было, когда Шараповой исполнилось 19 лет, она поняла, что чувства к Роддику остыли и пара распалась.

Адам Левин, солист поп-рок-группы Maroon 5

Шарапова и Адам Левин Getty Images

Пару впервые видели в 2005 году, уже после окончания романа с Роддиком. Эти отношения смело можно назвать ошибкой молодости. Мария и Адам встречались не более полугода, а в 2007 году вышло интервью Левина одному из московских журналов, в котором утверждалось, что Шарапова "вела себя в постели как мертвая лягушка". Редакция затем утверждала, что интервью придумано от начала до конца, что это была одна из разновидностей сатиры. Однако скандал было не остановить. И у Левина была репутация человека, который менял девушек как перчатки. В 2012 году Левин позвонил Шараповой и извинился за свое поведение.

Чарли Эберсол, сын миллиардера

Чарли Эберсол и Мария Шарапова Associated Press

Спортсменки, да и просто красивые девушки частенько встречаются с очень состоятельными людьми. В 2008 году эта участь не обошла и Шарапову. Появились сообщения о романе между Марией и продюсером канала NBC Чарли Эберсолом – сыном миллиардера Дика Эберсола.

Эберсол очень нравился отцу Шараповой Юрию. В семье хотели, чтобы Мария вышла за состоятельного американца замуж. Пару стали постоянно видеть на различных благотворительных вечерах и баскетболе... Но ничего не вышло. Более того, по некоторым слухам, Эберсол познакомил Шарапову с баскетболистом Сашей Вуячичем, с которым у нее потом был бурный роман.

В 2015 году Эберсол встречался уже с поп-звездой Бритни Спирс.

Саша Вуячич, баскетболист

Саша Вуячич и Мария Шарапова Getty Images

Первые длительные и серьезные отношения Шараповой. Ее возлюбленным стал словенский баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Саша Вуячич. В 2009 году они начали встречаться, а в 2011 он сделал россиянке предложение. Шарапова рассказывала, как они вместе будут строить семью, однако 31 августа 2012 года Мария заявила, что они расстались еще в самом начале года. Поговаривают, что баскетболист завидовал славе Шараповой. Она была значительно популярнее его, чего уж говорить о доходах.

"Мы редко говорили о доходах и славе и старались не обсуждать, что в теннисном мире я значительно успешнее, чем он в баскетбольном", – писала Шарапова в своей автобиографии.

Григор Димитров, теннисист

Григор Димитров и Мария Шарапова celebzz.com

Шарапова недолго была одна: уже к концу 2012 года россиянка начала встречаться с коллегой – болгарским теннисистом Григором Димитровым. Этого спортсмена в мире все знали как настоящего ловеласа. Он был готов приударить за каждой юбкой. Впрочем, к этому времени у Шараповой был уже богатый опыт общения с мужчинами. Роман с Димитровым длился целых три года, но за это время пара множество раз оказывалась в центре внимания.

Чего стоит романтический поступок Димитрова. Когда Шарапова играла на турнире в Штутгарте, он послал ей букет из 500 красных роз. Мария просто летала по корту.

Были и скандальные моменты. До романа с Шараповой Димитров встречался с ее главной соперницей – Сереной Уильямс. После этого отношения двух теннисисток испортились окончательно.

"Если она хочет встречаться с парнем, у которого "черное сердце", то вперед", — говорила тогда Серена, которой было явно неприятно, что ее бывший бойфренд ушел не к кому-то, а к ее самой непримиримой сопернице.

Как бы то ни было, Мария и Григор расстались в 2015 году.

Александр Гилкс, бизнесмен

После очередного неудачного романа Шарапова стала всячески скрывать свою личную жизнь. Тут еще случилась допинговая история с мельдонием и стало совсем не до этого.

О том, что россиянка встречается с британским бизнесменом Александром Гилксом, она молчала почти год. Первый раз их сфотографировали вместе в аэропорту Лос-Анджелеса в январе 2018 года. Тогда же Мария впервые в своих сторис выложила совместное фото.

38-летний миллионер прекрасно воспитан – в лучших традициях британского стиля. Гилкс считается одним из самых завидных женихов Великобритании, вхож в королевскую семью и близко дружит с принцами Уильямом и Гарри. Но сердце Шараповой он покорил не только этим: оказывается, Александр хорошо знает русский и говорит с Машей на ее родном языке.

Состояние Александра оценивается в несколько десятков миллионов фунтов.

Если в своих социальных сетях Шарапова не афишировала отношения с британским бизнесменом, то папарацци постоянно ловили пару. Летом 2018 года в сети появились довольно откровенные снимки того, как пара забавляется на пляже.

Мария Шарапова и Александр Гилкс

Мария Шарапова и Александр Гилкс

В самом начале 2020 года Мария выложила в Instagram видео, в котором буквально на секунду мелькает кольцо с увесистым бриллиантом на безымянном пальце. Вполне возможно, что Гилкс сделал спортсменке предложение.

Остается только догадываться, что именно – свадьба, неудовлетворительные результаты на корте или, возможно, беременность – стали причиной ухода Шараповой из спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!