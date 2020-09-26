Самая сексуальная спортсменка в мире стала тренером в "Боруссии"

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, специализирующаяся на беге на средние дистанции, на некоторое время стала тренером по физподготовке в дортмундской "Боруссии".

Шмидт была приглашена в тренировочный комплекс клуба, где она провела со звездами Дортмунда собственную тренировку.

Она выполнила серию выпадов и растяжек вместе с Томасом Менье, Феликсом Пасслаком, а также швейцарцем Мануэлем Аканджи.

Затем Шмидт вместе с 31-летним Матсом Хуммельсом пробежала 400 метров, в котором легко обошла центрального защитника.

Запыхавшийся и растянувшийся на полу, Хуммельс сказал: "Я действительно недооценил ее".

Шмидт обрела популярность еще на юниорском уровне, когда помогла Германии завоевать "серебро" в эстафете 4x400 на чемпионате Европы по легкой атлетике U-20.

Затем Шмидт продолжила свой успех, помогая национальному квартету завоевать бронзу чемпионата Европы U-23 лет в эстафете 4x400.

Красивая внешность блондинки привела к тому, что австралийский журнал Busted Coverage назвал ее "Самой сексуальной спортсменкой в ​​мире".