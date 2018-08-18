Самая сексуальная спортсменка Украины восхитила сеть неожиданной фотосессией

Прославленная украинская легкоатлетка Юлия Левченко вызвала фурор в Instagram своей фотосессией. В кадре нежная и воздушная 20-летняя киевлянка разбивает бейсбольной битой песчаные дюны.

"Я хотела передать частичку настроения: легкости, женственности, хрупкости, как эти колосочки, и одновременно смелости. Я хочу, чтобы посмотрев эту мини-историю, вы задали ей свой оттенок, соединили фото воедино и создали свой фильм. Ведь я могу передать лишь часть рассказа и эмоций, а вы завершить его" - прокомментировала снимки фотограф Ира Приходская.

"Очень очень красиво! Так по-живому и по-настоящему","Крутая работа! Яркие эмоции и естественность", "Очень классно!", "Великолепные кадры", - не сдерживаются в эмоциях комментаторы под фотографиями.

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Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Юлия Левченко instagram.com/prari_saily

Не так давно Юля покорила сеть своим рекордным выступлением, собрав сотни восторженных комментариев.