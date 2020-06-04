Немецкая бегунья Алиса Шмидт вернулась к тренировкам в зале после изоляции, вызванной пандемией коронавируса.

21-летняя бегунья написала, что позанималась в фитнес-клубе впервые за долгое время.

3 мая Шмидт возобновила тренировки на стадионе после ослабления в Германии карантина. Она призналась, что счастлива вернуться к уличным занятиям.

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

Алиса Шмидт @alicasmd

В ноябре прошлого года 21-летняя Шмидт была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии СМИ. Этот титул ей присвоило австралийское издание Busted Coverage, которое провело соответствующий опрос.

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