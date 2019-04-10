"Садилась верхом": секс с Кокориным имитировала "волшебная лесбиянка"

Свидетели драки российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновником Минопромторга Денисом Паком в кафе "Кофемания" рассказали, что именно в отдыхе спортсменов не устроило посетителей заведения.

Екатерина Бобкова MASH

Оказалось, что футболисты на глазах гостей имитировали с девушками интимную связь.

Одна из девушек, которая находилась в компании футболистов, стала свидетелем конфликта спортсменов с водителем сотрудницы Первого канала Виталием Соловчуком, после избиения которого, по версии следствия, Кокорин и Мамаев отправились в "Кофеманию".

По данным "КП", свидетельницу зовут Екатерина Бобкова. Девушка отметила, что она — лесбиянка, а на вопрос употребляла ли она в то утро наркотики, ответила, что она "и так волшебная".

Знакомый футболистов Карен Григорян подтвердил, что Бобкова с подругой в сопровождении спортсменов отправилась в "Кофеманию", где несмотря на признание в нетрадиционной сексуальной ориентации устроила с молодыми людьми имитацию разврата.

По словам мужчины, Бобкова садились верхом на Кокорина-младшего, целовалась с ним, при этом её подруга имитировала близость с лежащим на спине Мамаевым, а Кокорин-старший держал на коленях своего друга Куропаткина.

"Спускалась ли девушка под стол к Кокорину, имитируя ласки?" — поинтересовался гособвинитель.

"Не помню", — уклончиво ответил Григорян.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и Мамаев в компании друзей напали на чиновников в кофейне. Кокорин ударил Дениса Пака стулом по голове, из-за чего тот получил сотрясение мозга.

11 октября Тверской суд Москвы вынес решение арестовать Кокорина и Мамаева. Позже бывший зэк рассказал, что ждет знаменитых спортсменов в тюрьме.

Кроме того, спустя некоторое время появились новые подробности драки.

6 февраля, во время объявления приговора по делу Александра Кокорина и его брата Кирилла, разрыдалась мать спортсмена.

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