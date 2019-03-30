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Российский спарринг-партнер Ломаченко устроил шоу с битой

1.1тЧитать материал на украинском

Российский боксер Александр Беспутин опубликовал видео с необычным занятием. Спарринг-партнер украинца Василия Ломаченко сыграл в настольный теннис баскетбольной битой.

"Когда нет ракетки, то играешь битой", - подписал видео с эффектными финтами российский боксер.

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Фанаты в комментариях восхитились мастерством Беспутина. "Красавчик", "У Ломы дома", "Серьезно у вас там все", "Красава", - оценили игру российского боксера подписчики.

Александр Беспутин и Василий Ломаченко

Александр Беспутин и Василий Ломаченко

instagram.com/besputin_official

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боксер Александр Беспутин спровоцировал забавный эпизод во время своего поединка против доминиканца Хуана Карлоса Абреу. Бой прошел в андеркарте главного события шоу в Нью-Йорке Ломаченко – Педраса и завершился победой представителя РФ единогласным решением судей.

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Персона
Василий Ломаченко
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
пиздец ,а Беспутин это его настоящее хвамылие?
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