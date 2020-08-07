Российская чемпионка снялась полностью обнаженной

Российская культуристка Лариса Савельева, выигрывавшая Кубок Ростовской области и становившаяся призеркой чемпионата страны, произвела настоящий фурор среди подписчико своей откровенной фотосессией.

34-летняя спортсменка, работающая тренером, приняла участие в сьемках в стиле "ню", позируя полностью обнаженной в кресле.

Лариса Савельева обнаженная в кресле Instagram Ларисы Савельевой

Лариса Савельева обнаженная в кровати Instagram Ларисы Савельевой

Отметим, что Савельева уже несколько раз позировала полностью без одежды, демонстрируя своим поклонником свое накаченное тело.

Ранее популярная американская спортсменка Джессика Брюник порадовала своих подписчиков обнаженной фотосесией. Девушка без стеснения выложила снимки из ванны и спальни, где она запечатлена полностью голой.