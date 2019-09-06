Роналду снялся в пикантной фотосессии с украинской моделью: фото красотки

Звезда туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в пикантной фотосессии с украинской моделью Валерией Бублейко.

Съемки прошли в рамках проекта Playfectionism, который реализовывается при поддержки торговой марки футболиста. В фотосессии Роналду и Бублейко позировали сначала на мотоцикле, а затем в старом гоночном авто. Соответствующие снимки были опубликованы на одном из официальных профилей Роналду в Instagram.

Отметим, что Бублейко родилась в Киеве, но уже долгое время проживает за рубежом. Валерия работает на площадках Лос-Анжелеса, Парижа, Берлина, Милана и других столиц моды.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям яркие фото украинской модели.

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Instagram Валерии Бублейко

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ раскрыли подробности завещания Криштиану Роналду, в которое недавно футболист внес существенные изминения.

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