Ризатдинова в соблазнительном купальнике сделала признание про "первый раз"
Анна Ризатдинова отправилась на берег Черного моря.
Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастке Анна Ризатдинова решила часть своего отпуска провести на юге Украины.
Прославленная украинская спортсменка опубликовала снимок с одного из одесских пляжей, признавший, что впервые приехала на отдых в Южную Пальмиру.
"Не поверите , но я первый раз загораю в Одессе. Раньше, максимум, была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", – подписала Анна снимок, на котором запечатлена в соблазнительном сдельном купальнике, подчеркивающем ее грудь.
Анна Ризатдинова на отдыхе в Одессе Instagram Анны Ризатдиновой
комментарии под фото Instagram Анны Ризатдиновой
комментарии под фото Instagram Анны Ризатдиновой
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна опубликовала снимок в платье с декольте и высказалась на тему матерей, публикующих откровенные фото в социальных сетях.