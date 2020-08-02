Ризатдинова в соблазнительном купальнике сделала признание про "первый раз"

Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастке Анна Ризатдинова решила часть своего отпуска провести на юге Украины.

Прославленная украинская спортсменка опубликовала снимок с одного из одесских пляжей, признавший, что впервые приехала на отдых в Южную Пальмиру.

"Не поверите , но я первый раз загораю в Одессе. Раньше, максимум, была на соревнованиях и мастер классах. Пришло время для кайфа", – подписала Анна снимок, на котором запечатлена в соблазнительном сдельном купальнике, подчеркивающем ее грудь.

Анна Ризатдинова на отдыхе в Одессе Instagram Анны Ризатдиновой

комментарии под фото Instagram Анны Ризатдиновой

комментарии под фото Instagram Анны Ризатдиновой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна опубликовала снимок в платье с декольте и высказалась на тему матерей, публикующих откровенные фото в социальных сетях.