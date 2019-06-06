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"Развернул меня и..." Модель в подробностях рассказала, как ее насиловал Неймар

"Развернул меня и..." Модель в подробностях рассказала, как ее насиловал Неймар
По словам девушки, в номере отеля футболист был агрессивен в своих действиях
1.2тЧитать материал на украинском

Модель Нажила Триндади, обвинившая нападающего "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, впервые рассказала подробности произошедшего.

"Я общалась с Неймаром как с обычным человеком. Он меня страстно желал и спросил, когда я смогу прийти к нему. Я ответила, что не могу прийти из-за финансовых проблем и работы. Тогда он заверил, что может решить все проблемы. Мне очень хотелось с ним встретиться", — сказала Триндади в интервью телеканалу SBT.

По словам девушки, в номере отеля футболист был агрессивен в своих действиях.

"Он начал меня целовать, раздевать, и поначалу мне это нравилось. Но дальше он стал действовать грубо. Оказалось, что у него не было презерватива, и я сказала, что так не пойдет, на этом все и закончится. Но он продолжал. Мне было больно, и я громко сказала: "Хватит, мне больно". Он ответил: "Ну извини, красотка", — добавила Триндади.

Модель отметила, что Неймар не останавливался и не реагировал не ее крики.

"Он развернул меня и начал насиловать, бить. Когда все закончилось, я пребывала в шоке. Только потом осознала, что произошло. Хочу, чтобы он заплатил за этот поступок. Для меня это не вопрос денег. Если бы мне нужны были деньги, я бы пошла по более простому пути", — сказала Триндади.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Неймар не стал опровергать интимной близости с фанаткой, однако опроверг факт изнасилования.

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