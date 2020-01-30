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31 января • обновлено в 01:23
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Пышные формы венесуэльской футболистки взбудоражили сеть

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Instagram канадской футболистки венесуэльского происхождения Сони О’Нил, которая перешла в состав шотландского "Рейнджерс" этой зимой, вызвал большой интерес у ценителей женской красоты.

25-летняя спортсменка долгое время играла в молодежных командах Канады и США, а в 2017 году начала взрослую карьеру, перейдя в шведскую "Хускварну". Надолго в Скандинавии она не задержалась, переехав сначала в Италию, а затем в Хорватию и Францию.

Соня О'Нил

Соня О'Нил

Daily Record

Пока неизвестно, как сложится ее карьера в Шотландии, но ее присутствие на поле с большой долей вероятности поможет "Рейнджерс" увеличить посещаемость на домашних матчах.

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Темы
женский футбол чемпионат Шотландии
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