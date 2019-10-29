Пышногрудые модели обнажились на матче в США: видео 18+

Две американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер получили запрет на посещение бейсбольных матчей под эгидой MLB за демонстрацию обнаженной груди на трибуне.

Джулия Роуз и Лорен Саммер Instagram

Девушки посетили матч MLB между "Вашингтон Нешнлс" и "Хьюстон Астрос", который в прямом эфире транслировал телеканал Fox Sports. В один из эпизодов игры в объектив телеоператора попал эпизод, в котором девушки синхронно подняли свои топы и обнажили грудь.

Видео с эпизодом мгновенно стало вирусным, но модели решили не оставаться инкогнито, и сразу признались, что это были они.

Поступок девушек на видео в левом верхнем углу:

Some boobs behind home plate in the world series pic.twitter.com/zNfZRGeP8x — jomboyjakeradio (@jomboyjakeradio) 28 октября 2019 г.

Также Роуз опубликовала на своей странице в Instagram письмо от MLB, в котором указано, что за их выходку на трибунах девушкам отныне запрещено посещать матчи лиги. Фото такого же письма на своей странице опубликовала и Саммер.

Джулии Роуз 25 лет, она родом из Нового Орлеана, но сейчас проживает в Лос-Анджелесе. На ее страницу в Instagram подписано 2,8 млн фолловеров. Популярность Роуз стремительно растет благодаря ее горячим фото. Однажды Джулия призналась, что больше всего мечтает погладить слона в Таиланде.

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз

Джулия Роуз и Лорен Саммер

Новости Жена Степаненко разделась на пляже и произвела фурор своей внешностью

Лорен Саммер тоже 25 лет и она родом из Орландо, но ради карьеры модели переехала в Лос-Анджелес. Известно, что у Лорен ирландские корни. В 2017 году девушка попала в журнал Playboy. В Instagram Лорен имеет 1,5 млн подписчиков.

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Лорен Саммер

Как сообщал OBOZREVATEL, невеста Александра Зинченко показала себя топлес.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!