Пышногрудые модели обнажились на матче в США: видео 18+

Две американские модели Джулия Роуз и Лорен Саммер получили запрет на посещение бейсбольных матчей под эгидой MLB за демонстрацию обнаженной груди на трибуне.

Девушки посетили матч MLB между "Вашингтон Нешнлс" и "Хьюстон Астрос", который в прямом эфире транслировал телеканал Fox Sports. В один из эпизодов игры в объектив телеоператора попал эпизод, в котором девушки синхронно подняли свои топы и обнажили грудь.

Видео с эпизодом мгновенно стало вирусным, но модели решили не оставаться инкогнито, и сразу признались, что это были они.

Поступок девушек на видео в левом верхнем углу:

