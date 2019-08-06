Пробил дно: Усика облили грязью в сети за восхищение Шарием

Непобедимый украинский тяжеловес Александр Усик (16-0, 12 КО) получил массу нелестных комментариев под видео, в котором он восхищается деятельностью скандального блогера Анатолия Шария.

"Я тебя смотрю с 2014 или 2015 года. А посоветовал мне посмотреть Александр Сергеевич Гвоздик. Так что мы иногда всей командой просматриваем твои видео", - заявил боксер, обращаясь к Шарию.

Юзеры не смогли простить крымчанину таких слов, облив его грязью в комментариях.

"Ну а что вы хотели, чтобы хороший боксер ещё что-то умел и понимал, кроме как "сокращать мышцы", "Смотрю это видео, и думаю как хорошо было бы для всех в стране, если бы выжившие из ума бабки, гопота и боксеры не лезли в тонкие материи политики", - пишут пользователи.

Остальные отзывы содержали просто ненормативную лексику в адрес Усика.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик продолжает подготовку к своему дебюту в супертяжах. Во время одного из занятий украинца попросили продемонстрировать на камеру боксерскую двойу, но Александр решил обломать оператора.

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