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Поветкин похвастался фото в обнимку с фанатом "ДНР" Пореченковым

1.4тЧитать материал на украинском

Российский боксер Александр Поветкин у себя на странице в Instagram похвастался совместным снимком с Александром Пореченковым. Кроме любителя "ДНР", в кадр попал и Сергей Бадюк — известный спортсмен и телеведущий.

"Трое из ларца", — подписал снимок "Русский Витязь".

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Пользователи в комментариях недоброжелательно отреагировали на такой кадр.

Поветкин похвастался фото в обнимку с фанатом "ДНР" Пореченковым
Поветкин похвастался фото в обнимку с фанатом "ДНР" Пореченковым

Напомним, что Пореченков в 2014 году в каске с надписью "Пресса" в компании террористов "ДНР" обстрелял из пулемета позиции украинских военнослужащих, которые держали оборону аэропорта Донецка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раундежестким нокаутом.

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Персоны
Михаил ПореченковАлександр ПоветкинСергей Бадюк
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот это настоящие мужики! А на Украине культивируется гомосятина, понятно почему Бадюк сбежал из рассадника садомитов!
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
нормально - пусть без пулемета с Усиком встретятся, и по одному, а не толпой. А то что кулак больше головы, так это беда, а не счастье
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