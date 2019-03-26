Поветкин похвастался фото в обнимку с фанатом "ДНР" Пореченковым

Российский боксер Александр Поветкин у себя на странице в Instagram похвастался совместным снимком с Александром Пореченковым. Кроме любителя "ДНР", в кадр попал и Сергей Бадюк — известный спортсмен и телеведущий.

"Трое из ларца", — подписал снимок "Русский Витязь".

Пользователи в комментариях недоброжелательно отреагировали на такой кадр.

Напомним, что Пореченков в 2014 году в каске с надписью "Пресса" в компании террористов "ДНР" обстрелял из пулемета позиции украинских военнослужащих, которые держали оборону аэропорта Донецка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября Александр Поветкин проиграл британцу Энтони Джошуа. Поединок завершился в седьмом раундежестким нокаутом.

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