Популярная спортивная телеведущая Украины снялась в соблазнительной фотосессии

Украинская ведущая программы "ПроФутбол" на канале 2+2 Александра Лобода похвасталась новой фотосессией, которую сделала ей одногруппница Алина Канюка.

"Вот не просто встречаются люди нам в жизни. Так сидели за соседними партами в университете, писали конспекты по высшей математике и не подозревали, что через 7 лет встретимся мы два таких дипломированных финансиста и сделаем что-то невероятное, креативное и творческое", - подписала снимки журналистка.

Фото вызвали бурную реакцию у болельщиков, который не стесняясь в эпитетах восхищаются лакомой красотой девушки.

Новости Сексуальная футбольная ведущая похвасталась жаркими фото с медового месяца

Александра Лобода Intagram

Александра Лобода Intagram

Александра Лобода Intagram

Александра Лобода Intagram

Александра Лобода Intagram

Intagram

Intagram

Напомним, что в 2015 годужурналистка снялась в откровенной фотосессиидля журнала "Maxim" в образе "амазонки".