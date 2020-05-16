Популярная фитнес-модель вышла голой на балкон отеля

Американская фитнес-модель Саммер Содерстром произвела неизгладимое впечатление на свою 200-тысячную армию поклонников в Instagram обнаженным видео.
Уроженка Лос-Анджелеса решила оригинально продемонстрировать свои результаты тренировок, выйдя голой на балкон отеля в Таиланде, и сняв все это на камеру.
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Саммер Содерстром
@summersoderstrom
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Содерстром снялась полностью голой, выложив свои снимки на платформе Онлифанс - сайту, продающему непристойные материалы для взрослых.
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