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16 мая • обновлено в 13:52
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Популярная фитнес-модель вышла голой на балкон отеля

11.9т
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Американская фитнес-модель Саммер Содерстром произвела неизгладимое впечатление на свою 200-тысячную армию поклонников в Instagram обнаженным видео.

Уроженка Лос-Анджелеса решила оригинально продемонстрировать свои результаты тренировок, выйдя голой на балкон отеля в Таиланде, и сняв все это на камеру.

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Саммер Содерстром

Саммер Содерстром

@summersoderstrom

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Содерстром снялась полностью голой, выложив свои снимки на платформе Онлифанс - сайту, продающему непристойные материалы для взрослых.

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Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
культуризм и бодибилдинг Диеты и фитнес
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