Популярная фитнес-модель снялась абсолютно обнаженной

Популярная бразильская фитнес-модель Патрисия Ченел произвела настоящий фурор среди своей 100-тысячной армии подписчиков в Instagram

Фитоняшка, которая обладает пышными формами, наглядно продемонстрировала, к чему приводит правильные занятия спортом, снявшись полностью обнаженной.

OBOZREVATEL предлагает своими читателям самим оценить фигуру спортсменки.

Патрисия Ченел обнаженная Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в стиле "ню" Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в черном белье Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в синем купальнике Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел на фоне спальни Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел демонстрирует выпуклые бедра Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в черном купальнике Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в ванной Instagram Патрисии Ченел

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Патрисия Ченел решила своеобразно развеяться на карантине.

Патрисия сфотографировалась обнаженной в ванной, на кухне и в спальне, выложив все в Instagram.