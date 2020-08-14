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Популярная фитнес-модель снялась абсолютно обнаженной

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,2 т.
Патрисия Ченел

Патрисия Ченел снялась обнаженной.

Популярная бразильская фитнес-модель Патрисия Ченел произвела настоящий фурор среди своей 100-тысячной армии подписчиков в Instagram

Фитоняшка, которая обладает пышными формами, наглядно продемонстрировала, к чему приводит правильные занятия спортом, снявшись полностью обнаженной.

OBOZREVATEL предлагает своими читателям самим оценить фигуру спортсменки.

Патрисия Ченел обнаженная

Патрисия Ченел обнаженная Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в стиле "ню"

Патрисия Ченел в стиле "ню" Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в черном белье

Патрисия Ченел в черном белье Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в синем купальнике

Патрисия Ченел в синем купальнике Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел на фоне спальни

Патрисия Ченел на фоне спальни Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел демонстрирует выпуклые бедра

Патрисия Ченел демонстрирует выпуклые бедра Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в черном купальнике

Патрисия Ченел в черном купальнике Instagram Патрисии Ченел

Патрисия Ченел в ванной

Патрисия Ченел в ванной Instagram Патрисии Ченел

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Патрисия Ченел решила своеобразно развеяться на карантине.

Патрисия сфотографировалась обнаженной в ванной, на кухне и в спальне, выложив все в Instagram.

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