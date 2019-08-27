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Раскрыты имя и фото спортсменки, изнасилованной полицией в Анапе

3.4т Читать материал на украинском

17-летней спортсменкой, которую в Анапе изнасиловали полицейские, является Мария Бочарова, сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

Девушка приехала в приморский город в составе команды Московской области по пляжному волейболу.

"Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной. Ее, конечно, тоже жалко. Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить", - приводит российская пресса слова человека, знакомого с ситуацией внутри команды.

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Мария Бочарова

Мария Бочарова

Instagram

Новости
Изнасилование несовершеннолетней спортсменки полицией в России: появилось видео

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел в ночь на 26 августа. Два сотрудника полиции застали Марию вместе с молодым человеком на пляже. Его отпустили, а девушку, запугав постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних, вынудили вступить в сексуальную связь.

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Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Имя и фото девушки раскрыты!))) А имена падали, этого мусора расейского, над нею надрувшегося - нет! А ведь есть ещё одно падло - так сказать самец Кацaпа, бросивший девушку. Ее парень, не ставший ее защищать - убежавший! Вот это есть вторая сторона кацaпской дряни! Гнилая часть расейского норота! Трусы и подонки, всего боящиеся и со всем согласные! Это полный комплект этих выродков! Инь и Янь расейского стойбища!(с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп ребенка не обидит! Это животное ребенка оттрахает! Смотрим на расеян. Что видите? Стадо скота одичалого. Отупевший, одичавший норот. Это и есть паРРаша! Это рыло этих выродков! Они все такие, поганые расеяны. Это стадо убийц, насильников и мародеров! Это рюске мир!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
русский мир! для меня быть русским это тоже самое что ведро гавна на себя вылить
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