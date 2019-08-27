Раскрыты имя и фото спортсменки, изнасилованной полицией в Анапе

17-летней спортсменкой, которую в Анапе изнасиловали полицейские, является Мария Бочарова, сообщили в соцсетях очевидцы происшествия.

Девушка приехала в приморский город в составе команды Московской области по пляжному волейболу.

"Известная спортсменка, но она такая оторва. Не впервые из-за ее поведения тренеру доставалось. Теперь-то ему влетит по полной. Ее, конечно, тоже жалко. Подруги этой девушки рассказывали, что она пришла вечером, закрылась в комнате и рыдала. Всю ночь ее не могли успокоить", - приводит российская пресса слова человека, знакомого с ситуацией внутри команды.

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Мария Бочарова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел в ночь на 26 августа. Два сотрудника полиции застали Марию вместе с молодым человеком на пляже. Его отпустили, а девушку, запугав постановкой на учет в отделе по делам несовершеннолетних, вынудили вступить в сексуальную связь.

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