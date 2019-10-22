"Под гипнозом": олимпийская чемпионка отдала 2 млн гадалке, чтобы вернуть бойфренда

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова угодила в нелепую историю. Спортсменка отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице из-за любви к хоккеисту Владимиру Ткачеву.

Аделина Сотникова GLOBAL LOOK PRESS

Как сообщает "Комсомольская правда", у Сотниковой был роман с 26-летним Ткачевым, выступающим за хоккейный клуб "Ак Барс". Однако пара рассталась, из-за чего у фигуристки началась депрессия. После ссоры с бойфрендом Сотникова попыталась его вернуть с помощью колдуньи.

Некую "гадалку Ольгу" спортсменка нашла в инстаграме. Та предупредила, что "услуги" оказывает дистанционно, через СМС, но Сотникову это не смутило.

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По словам друзей Сотниковой, она находилась словно под гипнозом, не до конца отдавая отчет своим действиям. С гадалкой олимпийская чемпионка была на связи девять дней, отправив мошеннице на карту два миллиона рублей - все свои сбережения, которые заработала, гастролируя по миру с ледовыми спектаклями. После этого "колдунья" перестала выходить на связь с Сотниковой.

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