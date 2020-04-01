Знаменитая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
На фотографии раздетая 28-летняя спортсменка лежит в снегу после похода в баню
"1 апреля в России. Никаких шуток... Так поднимается настроение", – подписала снимок в Instagram уроженка Самары.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известная российская теннисистка Екатерина Бычкова совершила гнусный поступок и поплатилась.
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