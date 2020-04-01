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1 апреля • обновлено в 23:35
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Павлюченкова прыгнула раздетой в снег после бани

2.2т
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Знаменитая российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как проводит время в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

На фотографии раздетая 28-летняя спортсменка лежит в снегу после похода в баню

"1 апреля в России. Никаких шуток... Так поднимается настроение", – подписала снимок в Instagram уроженка Самары.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известная российская теннисистка Екатерина Бычкова совершила гнусный поступок и поплатилась.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Россия
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La Leo
La Leo
У российской алкашни такие забавы.
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Спорт Раздевалка

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