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1 октября • обновлено в 01:05
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"Она – шл*ха!" В Италии уволили футбольного тренера, оскорбившего Грету Тунберг

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Итальянский футбольный тренер Томазо Касалини был уволен с поста наставника молодежной команды "Гросетто" за оскорбление 16-летней эко-активистки Греты Тунберг.

Специалист грязно выругался в адрес шведки, которая наделала много шума своим обращением к лидерам мировой политики. "Она – шл*ха! Она уже в нужном возрасте, чтобы работать", – написал Касалини на своей странице в социальной сети Facebook.

Новости
Грета Тунберг и ее громкая речь, которая взорвала соцсети

"Она – шл*ха!" В Италии уволили футбольного тренера, оскорбившего Грету Тунберг

Пост тренера не остался незамеченным руководством клуба, который сейчас выступает в четвертом по силе дивизионе страны. Клуб отправил Касалини в отставку и заявил, что поведение теперь уже экс-тренера не соответствует политике "Гросетто", который ставит моральные ценности человека выше, чем профессиональные.

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Персона
Грета Тунберг
Источник
Источник: "Новое время"
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а ведь девчёнка права-через пару десятков лет все Першинги и Буревестники с Калибрами станут просто металлоломом-их негде будет "парковать"...да и незачем-на планете не будет места...
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