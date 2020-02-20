Невеста Лунина соблазнила сеть провокационным декольте

Анастасия Томазова, которой вратарь сборной Украины Андрей Лунин в декабре прошлого года сделал предложение, восхитила сеть своими соблазнительными снимками.
У себя в Instagram 24-летняя днепрянка выложила фото в красной маечке, которое подчеркивает великолепные формы красотки. В комментария поклонники девушки не смогли пройти мимо этого кадра, завалив ее комплиментами.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на это и другие фото красотки.
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Анастасия Томазова
@a.nastasica
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января 2020 года украинский вратарь мадридского "Реала" Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо". Андрей будет защищать цвета астурийского клуба до 30 июня 2020 года на правах аренды.
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