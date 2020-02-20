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20 февраля • обновлено в 20:30
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Невеста Лунина соблазнила сеть провокационным декольте

2.5т
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Анастасия Томазова, которой вратарь сборной Украины Андрей Лунин в декабре прошлого года сделал предложение, восхитила сеть своими соблазнительными снимками.

У себя в Instagram 24-летняя днепрянка выложила фото в красной маечке, которое подчеркивает великолепные формы красотки. В комментария поклонники девушки не смогли пройти мимо этого кадра, завалив ее комплиментами.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на это и другие фото красотки.

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Анастасия Томазова

Анастасия Томазова

@a.nastasica

Новости
Подруга украинского вратаря "Реала" впечатлила Испанию своими формами - опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января 2020 года украинский вратарь мадридского "Реала" Лунин перешел в команду второго по силе испанского дивизиона "Реал Овьедо". Андрей будет защищать цвета астурийского клуба до 30 июня 2020 года на правах аренды.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Андрей Лунин
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