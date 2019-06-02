Неймара обвинили в изнасиловании: опубликованы подробности секса

Нападающего французского ПСЖ Неймара обвиняют в изнасиловании. В пятницу, 31 мая, в полицейском участке Сан-Паулу в районе Санто Амаро было написано заявление на 27-летнего футболиста.

Женщина, чье имя держится в секрете, обвиняет бразильца в сексуальном насилии. Инцидент якобы произошел 15 мая в Париже.

В распоряжении UOL Sport есть документальное свидетельство, согласно которому форвард сборной Бразилии познакомился с предполагаемой жертвой насилия через Instagram. После общения молодые люди договорились о том, что девушка через друга Неймара, Галло, получит необходимые документы и средства для путешествия в Париж.

15 мая девушка находилась в отеле Sofitel Paris Arc de Triomphe, и около 20:00 по местному времени в номер пришел Неймар в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка и футболист обменялись ласками, однако затем, по словам жертвы, бразилец проявил агрессию и насильно, без ее согласия, совершил половой акт. Жертва рассказала, что вернулась в Бразилию 17 мая, но была слишком потрясена и напугана, чтобы обратиться в полицию.

Отец Неймара, опроверг обвинение

"Тяжелая ситуация. Если не сможем быстро открыть правду, проблемы будут нарастать как снежный ком.Если нужно будет показать переписку сына с этой женщиной, мы покажем", – сказал Неймар-старший.

По его словам, секс был по обоюдному согласию. Кроме того, у него есть доказательства (фотографии и показания свидетелей), что сын подвергся шантажу со стороны юриста женщины.

Сам бразилец также выступил с заявлением.

"Отныне я все раскрою: нашу переписку, моменты близости. Такая мера необходима, чтобы доказать, что на самом деле ничего не произошло. Произошедшее в тот день – отношения между мужчиной и женщиной, то, что происходит во всех парах. На следующий день ничего не случилось, мы продолжили переписываться. Меня обвиняют в изнасиловании, это тяжелое слово. Эта ситуация застала меня врасплох. Очень плохо и грустно слышать подобное. Потому что те, кто знают меня, мой характер, понимают, что я никогда не стал бы делать подобное. Это была ловушка, и я в нее попал. Это станет уроком. Есть люди, которые хотят извлечь свою выгоду и вымогать что-то. Очень грустно и больно", - сказал Неймар.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор влип в грандиозный скандал с изнасилованием.

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