"Не успели зацепиться": стали известны новые подробности гибели в Крыму российских кикбоксерш

Погибших российских кикбоксерш Фатиму Жагупову и Элину Гисмееву пытались спасти другие члены сборной, однако девушек накрыла волна, что привело к трагедии.
Об этом телеканалу "360" рассказала другая спортсменка Анна Поскребышева, которая проживала с Жагуповой в одной комнате.
"Фатима попыталась вытащить подругу, которая начала тонуть, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели только одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса – Фатиму", – сообщила Анна.
Элина Гисмеева и Фатима Жагупова
Федерация кикбоксинга России
Другая подруга семьи Жагуповых рассказала, что чемпионка мира по кикбоксингу старалась лишний раз не лезть в воду, поскольку плавала не слишком хорошо.
Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летня Фатима Жагупова и 27-летняя Элина Гисмеева погибли в Севастополе в воскресенье, 4 августа. Смерть спортсменок подтвердили в Федерации кикбоксинга России.
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