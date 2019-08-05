"Не успели зацепиться": стали известны новые подробности гибели в Крыму российских кикбоксерш

Погибших российских кикбоксерш Фатиму Жагупову и Элину Гисмееву пытались спасти другие члены сборной, однако девушек накрыла волна, что привело к трагедии.

Об этом телеканалу "360" рассказала другая спортсменка Анна Поскребышева, которая проживала с Жагуповой в одной комнате.

"Фатима попыталась вытащить подругу, которая начала тонуть, и у нее не получилось. Их накрыло волной и утащило в море. Побежали их ребята спасать с веревками, девушки не успели зацепиться. Вызвали сотрудников МЧС, они по приезду увидели только одно тело. Достать его не смогли, потому что был шторм. Утром море успокоилось. Сначала нашли Элину, через полчаса – Фатиму", – сообщила Анна.

Элина Гисмеева и Фатима Жагупова Федерация кикбоксинга России

Другая подруга семьи Жагуповых рассказала, что чемпионка мира по кикбоксингу старалась лишний раз не лезть в воду, поскольку плавала не слишком хорошо.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33-летня Фатима Жагупова и 27-летняя Элина Гисмеева погибли в Севастополе в воскресенье, 4 августа. Смерть спортсменок подтвердили в Федерации кикбоксинга России.

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