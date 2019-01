''Настоящий псих'': в деле с изнасилованием Роналду случился новый поворот

Британская модель Жасмин Леннард, которая встречалась с Криштиану Роналду, когда тот выступал за "Манчестер Юнайтед", назвала португальца "психом" и пригрозила раскрыть его "истинную натуру".

Жасмин Леннард

33-летняя звезда реалити-шоу "Большой Брат" уверена, что образ хорошего и честного человека, который создал себе Криштиану, лишь иллюзия. Леннард предложила свою помощь Кэтрин Майорге и ее команде юристов в деле с изнасилованием.

On that note and after much thought i am reaching out to Kathryn Mayorga and her legal team to offer my assistance in her rape allegation against @Cristiano please contact me. I have information that I believe will be beneficial to your case and I would like to help you. — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

По словам Жасмин, она общалась с Роналду последние полтора года. "Если бы у них была хоть половина улик, они были бы в ужасе. Я больше не могу смотреть, как он нагло врет", - написала девушка в Twitter.

Жасмин Леннард

No one has any idea what he is truly like and if they did. If they had half a clue they’d be horrified. I’m not sitting back any longer and watching him lie in the brazen arrogant entirely insensitive way that he is whilst he employs teams of PR’S and lawyers and investigators to https://t.co/bJGjgriImC — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

Леннард обрушилась на футболиста, заявив что он "настоящий псих".

Bully and stalk and harrass and frighten and repress Kathryn Mayorga. I am going to do everything I can to help her. https://t.co/OyGZidj9pD — QUEEN OF THE DAMNED (@Jasminelennard) 8 января 2019 г.

Жасмин Леннард The Daily Mail

Жасмин Леннард

Жасмин Леннард The Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL: