"Наши попки": знаменитая теннисистка устроила флирт с соперницей

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар проиграла в первом круге на турнире в Торонто своей соотечественнице Бьянке Андрееску — 6:4, 1:6, 4:6.
При этом Бушар не сильно расстроилась поражению, сделав кокетливую запись в своем твиттере. Совместное фото с Бьянкой у сетки она прокомментировала так: "Было очень здорово сыграть с тобой в Канаде! Рада, что ты вернулась! P.S. Наши попки здесь отлично смотрятся".
it was SO fun to play you in canada @Bandreescu_. happy that you’re back.— Genie Bouchard (@geniebouchard) 7 августа 2019 г.
ps - our butts look gooood here 😈 pic.twitter.com/kN4rdtqxq8
Поражение от Андрееску стало для 25-летней Эжени Бушар девятым подряд. На данный момент она занимает 112-ю строчку рейтинга WTA.
Как сообщал OBOZREVATEL, теннисистки-лесбиянки поразили интимным поступком после матча.
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