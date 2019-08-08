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"Наши попки": знаменитая теннисистка устроила флирт с соперницей

1.5т Читать материал на украинском

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар проиграла в первом круге на турнире в Торонто своей соотечественнице Бьянке Андрееску — 6:4, 1:6, 4:6.

При этом Бушар не сильно расстроилась поражению, сделав кокетливую запись в своем твиттере. Совместное фото с Бьянкой у сетки она прокомментировала так: "Было очень здорово сыграть с тобой в Канаде! Рада, что ты вернулась! P.S. Наши попки здесь отлично смотрятся".

Поражение от Андрееску стало для 25-летней Эжени Бушар девятым подряд. На данный момент она занимает 112-ю строчку рейтинга WTA.

Как сообщал OBOZREVATEL, теннисистки-лесбиянки поразили интимным поступком после матча.

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Персона
Эжени Бушар
Место
Канада Торонто
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