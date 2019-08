"Наши попки": знаменитая теннисистка устроила флирт с соперницей

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар проиграла в первом круге на турнире в Торонто своей соотечественнице Бьянке Андрееску — 6:4, 1:6, 4:6.

При этом Бушар не сильно расстроилась поражению, сделав кокетливую запись в своем твиттере. Совместное фото с Бьянкой у сетки она прокомментировала так: "Было очень здорово сыграть с тобой в Канаде! Рада, что ты вернулась! P.S. Наши попки здесь отлично смотрятся".

it was SO fun to play you in canada @Bandreescu_. happy that you’re back.

ps - our butts look gooood here 😈 pic.twitter.com/kN4rdtqxq8